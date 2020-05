1 an après la mort de Fiacre Gbédji : APN apporte son soutien à sa famille

African Parc Network (Apn), vient en soutien à la famille du guide touristique retrouvé mort dans le parc Pendjari, il y a un peu plus d’un an. 6 millions de francs Cfa, c’est l’enveloppe financière qui a été remise à la famille de Fiacre Gbédji, jeudi 7 mai 2020. C’était en présence du préfet de l’Atacora, Lydie Déré Chabi Nah. A en croire Jean Yves Kompoguè, directeur de African Parc Network, les différentes actions de solidarité à l’endroit des ayants droit du guide disparu s’élèvent à 1.097.250 francs cfa tandis que l’indemnité d’assurance versée par African Parc Network équivaut à 5.000.000 francs cfa. Prisca Gbédji, administratrice des biens ainsi que la maman du défunt ont exprimé leur gratitude aux généreux donateurs. La mère de Franck Gbéji a profité de l’occasion pour faire la doléance de l’exhumation du corps de son enfant afin qu’il soit inhumé, dit-elle, auprès des siens et dans le respect de sa tradition. Pour rappel, le guide touristique Fiacre Gbédji a été enlevé avec deux touristes français le 1er mai 2019 dans le parc Pendjari et retrouvé mort le 4 mai 2019 alors que les deux touristes ont été relâchés plus tard par des ravisseurs.