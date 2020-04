RECENSEMENT DES CORPS DE MÉTIERS AFFECTES PAR LE COVID-19 : LES PRÉCISIONS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES SUR L’OPÉRATION

La Directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance du Littoral, Geneviève Arawo était mercredi 29 avril 2020 face aux professionnels des médias. Elle a apporté des précisions sur le recensement des corps de métiers affectés par le Coronavirus au Bénin lancé par le gouvernement samedi 25 avril 2020 pour soulager la souffrance de ces derniers.

Le recensement des corps de métiers affectés par le Covid-19 a pour objectif d’avoir une idée de ceux qui ont été touchés, leurs niveaux d’impacts suite à la mise en œuvre des mesures de riposte contre la propagation du Coronavirus. A en croire, Geneviève Arawo, Directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance du Littoral, ce travail permettra également au gouvernement de statuer et de définir des modalités pour d’éventuelles mesures d’accompagnement.Cette mesure sociale a pour cible les Conducteurs, les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques et les artisans de la branche des soins corporels. Pour identifier les cibles concernées par cette opération, une plateforme numérique a été créée.

Il leur est demandé de s’inscrire en ligne pour permettre le traitement rapide des données et limiter les risques d’erreur ou de manipulation. « Ceux qui n’ont pas un téléphone android peuvent se faire aider par leurs proches. Pour ceux qui n’auront pas les outils nécessaires pour aller sur le site, le formulaire en version papier est disponible au niveau des 85 Centres de Promotion Sociale (Cps) répartis dans les 77 Communes du Bénin et au niveau des 12 Directions départementales des Affaires Sociales et de la Microfinance », a laissé entendre Geneviève Arawo. Présents à cette rencontre, les responsables des différents corps de métiers concernés ont exhorté les leurs à l’enregistrement massif pour bénéficier des avantages qu’offre le gouvernement à travers cette opération. « Le présent recensement n’a rien à avoir avec la politique, ni les impôts », ont-ils rassuré. Il est à rappeler que la plateforme est accessible à l’adresse : https : //allogo.socialgouv.bj/