Enseignement secondaire/Porto-Novo:Bertin Dansou s’enquiert de l’effectivité de la reprise des classes

Annoncée en Conseil des ministres le mercredi 6 mai 2020, la reprise des cours dans l’enseignement secondaire a été effective à Porto-Novo hier, lundi 11 mai à Porto-Novo. Les élèves des établissements et lycées ont retrouvé le chemin des classes. A 8h00, les apprenants étaient présents dans toutes les classes. Aucune absence n’a été remarquée. Le directeur départemental de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Bertin Dansou, est descendu dans plusieurs établissements pour constater de visu les mesures barrières à respecter rigoureusement. Aux Lycées technique et Toffa 1er, 3500 et 1500 élèves ont répondu présent aux cours. Aux Ceg Davier et Danto, on dénombre 3500 élèves dans chaque établissement. Tous ont reçu gratuitement leurs masques. Un dynamisme à l’actif du gouvernement soucieux du bien-être des élèves. Pour le directeur départemental de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Ouémé, il faut féliciter le gouvernement qui a œuvré pour une reprise réussie des cours. « Tout s’est bien passé et les doutes ont été dissipés. Nous sommes enfin rassurés d’une bonne reprise. Les élèves sont en sécurité et les parents doivent être fiers de la détermination du gouvernement à terminer l’année en beauté », a-t-il conclu.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau)