10ème édition de la Journée mondiale contre l’hépatite:Le ministre de la santé exhorte à intensifier les services de dépistage

Le Bénin a commémoré hier mardi 28 juillet 2020, la 10ème édition de la Journée mondiale contre l’hépatite qui a porté sur le thème « Un avenir sans hépatite ». A cette occasion, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a exhorté à intensifier les services de dépistage et de traitement des hépatites B et C. c’est à travers une déclaration qu’il a lue dans le cadre de cette célébration. Ci-dessous publiée l’intégralité de la déclaration.

Déclaration du ministre de la Santé à l’occasion de

la Journée mondiale contre l’Hépatite, édition 2020

Mesdames et

messieurs,

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale, célèbre ce jour mardi 28 Juillet 2020, la 10ème édition de la Journée mondiale contre l’hépatite.

Comme vous le savez, cette journée intervient dans un contexte particulier marqué par la riposte contre la pandémie de la Covid-19.

C’est pour moi le lieu de remercier tous les acteurs pour l’intérêt porté à la lutte contre les hépatites au moment même où toutes les énergies sont concentrées sur la Covid-19.

Mesdames et messieurs,

La Journée mondiale contre l’Hépatite a été instituée en 2010 par l’Organisation mondiale de la santé pour attirer l’attention de la communauté internationale sur la menace que représentent les hépatites pour la santé publique dans le monde, et inciter les Etats à combattre ces fléaux.

Le thème retenu pour cette année est intitulé : « Un avenir sans hépatite ».

En effet, selon le rapport mondial 2017 sur les hépatites, 325 millions de personnes souffrent encore de ces maladies dont l’évolution sournoise pendant plusieurs années avant l’apparition des complications mortelles notamment la cirrhose et le cancer du foie, justifie la qualification de ces virus de « tueurs silencieux » qui leur est attribuée. Le cancer primitif du foie dont ces virus sont la première cause dans le monde est la deuxième cause de décès par cancer chez l’homme en Afrique subsaharienne et au Bénin, et la troisième cause chez la femme.

Dans ce contexte, il va sans dire que la commémoration de l’édition 2020 de la Journée Mondiale contre l’Hépatite, dix ans après l’appel de l’Oms, offre l’occasion de faire une rétrospective sur le passé pour apprécier le chemin parcouru par notre pays dans la riposte contre les hépatites virales.

Mesdames et messieurs,

Depuis l’avènement du Président Patrice Talon, des progrès notables ont été notés dans le domaine de la lutte contre les hépatites.

Ainsi, le gouvernement du Bénin, à travers le Ministère de la santé, a décidé de porter les hépatites virales au rang des maladies prioritaires dans le Plan national de développement sanitaire 2018-2022, et les a inscrits parmi les maladies sous surveillance prises en compte par le Conseil national de lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les Ist et les épidémies.

Un Programme national de lutte contre les Hépatites a été aussi mis en place pour coordonner la mise en œuvre des politiques et stratégies de lutte contre les hépatites virales, définies dans le volet hépatites du Plan stratégique national intégré vers l’élimination du Vih/Sida, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites, des Ist et des épidémies 2020-2024.

Toutes ces grandes avancées ont pour socle, le vote et la promulgation de la loi n°2017-28 du 1er décembre 2017 portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin.

En plus des multiples actions de sensibilisation, des efforts notables ont été consentis dans le domaine de la prise en charge. Ainsi, grâce à l’appui des partenaires, 150 malades atteints d’hépatite C ont été traités. Il en est de même des personnes diagnostiquées positives lors des campagnes de dépistage organisées à l’occasion de la célébration des éditions 2018 et 2019 de la Journée Mondiale contre l’Hépatite. Je m’en voudrais de ne pas souligner au passage les progrès appréciables enregistrés dans le cadre d’une meilleure offre aux malades d’hépatite B ainsi que la cession des antiviraux à prix réduits.

Mesdames et messieurs,

Le thème de cette année est une exhortation à renforcer la prévention et intensifier les services de dépistage et de traitement des hépatites B et C.

A ce niveau, il est utile de rappeler que notre pays le Bénin a rendu systématique la vaccination de tous les nouveau-nés dans les vingt-quatre heures suivant la naissance. L’opérationnalisation de cette noble ambition devait débuter pendant le premier trimestre de cette année, mais la pandémie de la Covid-19 a freiné un tant soit peu, nos ambitions.

Mesdames et messieurs,

Investir dans la lutte contre les hépatites, c’est investir pour le développement. L’un des vœux chers du gouvernement du Président Patrice Talon est de parvenir à l’élimination de l’hépatite virale à l’horizon 2030. Ceci passe par l’augmentation de la couverture des tests et des traitements pour le contrôle de l’hépatite B et la guérison de l’hépatite C.

Je ne saurais conclure mon intervention sans remercier nos partenaires techniques et financiers et la société civile pour leur engagement inlassable à nos côtés.

Vive la santé au service du développement !

Vive la coopération internationale au service du développement !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.

Cotonou, le mardi 28 juillet 2020