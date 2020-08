Lutte contre le Covid-19 dans le Plateau:Les manifestations festives interdites à Pobè

Les manifestations à caractère festif sont désormais interdites dans la Commune de Pobè en raison de la pandémie du Coronavirus qui fait rage dans le monde et au Bénin en particulier. Ainsi en a décidé l’édile de la Commune, Simon Dinan, vendredi 07 août 2020 à travers un communiqué. « En raison du niveau actuel de la propagation du Coronavirus (Covid-19), il est formellement interdit toutes manifestations à caractère festif sur le territoire de la Commune », peut on lire dans le communiqué. Par la même occasion, la première autorité communale a rappelé à ses administrés le respect strict de cette mesure qui a pour objectif de lutter contre le Covid-19. Pour finir, il a laissé entendre que tous les contrevenants à cette mesure subiront la rigueur des textes en vigueur. « En tout état de cause, tous les contrevenants subiront sans état d’âme, la rigueur des textes en vigueur en la matière », a-t-il prévenu. Cette mesure fait suite à celle du maire de Porto-Novo qui aussi interdit les manifestations à caractère festif pour la même cause.

Patrice Zoundé (Stag)