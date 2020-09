Côte d’Ivoire:Tensions après l’annonce des candidats éligibles à la Présidentielle

En Côte d’Ivoire, au surlendemain de l’annonce définitive de la liste des candidats éligibles pour l’élection présidentielle d’octobre, des troubles ont secoué plusieurs villes du sud-est du pays.

A une trentaine de kilomètres d’Abidjan, des petits groupes de manifestants ont tenté d’organiser des marches pacifiques pour protester contre un potentiel troisième mandat d’Alassane Ouattara dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès 4h le mercredi 16 septembre 2020, la route reliant Abidjan à Abengourou a été bloquée par des militants avec des troncs d’arbres, rendant la circulation impossible. Selon des témoignages d’habitants sur place, la ville a été quadrillée par les forces de sécurité toute la journée « pour éviter les affrontements et les pillages » entre pro et anti-président sortant. Des marches ou tentatives de marches similaires se sont déroulées dans d’autres villes de la région. Des personnes font état de troubles à Ebilassokro, Dabou et Yabassé-Atrobou, sans que Rfi n’ait pu à ce stade vérifié l’information de source première. A Akoupé, des témoins ont également confirmé la survenue de marches et transmis des photos et des vidéos de personnes blessées à la suite d’affrontements avec la gendarmerie. Selon un observateur de la société civile sur place, on compte quelques blessés légers, un blessé grave et au moins trois arrestations, à la suite de « lancers de lacrymogène, de tirs en l’air et de tabassages par la gendarmerie ». A Bangolo, la tension monte aussi depuis plusieurs jours où l’opposition dénonce des arrestations arbitraires.

rfi