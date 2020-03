1er cas d’infection au Coronavirus au Bénin:Un Conseil extraordinaire des ministres ce jour

Suite à la confirmation d’un cas de Coronavirus au Bénin hier, lundi 16 mars 2020, le gouvernement se réunit en Conseil extraordinaire ce jour pour réfléchir sur la stratégie à mettre en œuvre pour endiguer la pandémie.

Les prochains jours risquent d’être assez décisifs pour le Bénin en matière de politique globale contre le Coronavirus. Le gouvernement réfléchit sur une stratégie de pointe pour sécuriser ses populations contre le mal. Selon les informations, il est annoncé pour se tenir ce jour mardi 17 mars 2020, une session extraordinaire du Conseil des ministres. Un rendez-vous exclusif au cours duquel des mesures franches seront prises pour contrer le spectre Coronavirus. Mieux que certains pays touchés, le Bénin entend prendre ses responsabilités de façon claire. Les lendemains risquent d’être contraignants, mais ce sera certainement la seule issue pour protéger le grand nombre des affres ravageurs de ce mal sans frontière qui est décidé à décimer l’humanité. Le Bénin tient bon et est décidé à donner l’exemple en matière de riposte. Il ne reste que la fibre patriotique et le devoir de solidarité de chacun et de tous pour porter loin les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Ce n’est qu’à ce seul prix que le Bénin chassera loin de ses frontières ce mal endémique aux conséquences néfastes à tous égards. Le respect des mesures élémentaires d’hygiène, le respect des mesures d’auto-isolement, la dénonciation des cas suspects, sont entre autres attitudes de veille citoyenne et patriotique espérées de chacun et de tous. Sauver sa santé et celle des autres fonde le principe de base de l’idéal prôné.

Hospice Alladayè