1er et 3ème arrondissements de Parakou :Charles Toko offre des vivres et des enveloppes aux démunis

Le premier adjoint au maire de la ville de Parakou, Charles Toko, continue ses bonnes actions dans la cité des Kobourou. Après les quartiers du 1er arrondissement le 31 décembre 2020, les populations démunies du 3ème arrondissement de Parakou ont reçu également des vivres et enveloppes financières de la part de l’ancien maire.

Sacs de riz, pâtes alimentaires, l’huile végétale et enveloppe, ce sont entre autres les vivres apportés aux populations par les représentants de Charles Toko que sont Boni Douarou, Boukari Souhaïlou, Zakarie Zul-kifly, l’artiste Bourous Man et Mama Gbankoto. Selon ces derniers, ce geste de l’actuel premier adjoint au maire de la ville de Parakou, vise à assister les populations vulnérables à passer de bons moments de fêtes du Nouvel an. Il n’a aucune visée politique, ont-ils rassuré. Ils ont également confié aux bénéficiaires que le donateur reste ouvert à toute autre sollicitation visant à participer à l’amélioration des conditions de vie des populations et au développement de la ville de Parakou. Ces derniers, quant à eux, ont remercié leur bienfaiteur tout en prononçant des vœux sur sa personne ainsi que celle de sa famille et ses proches. Ils n’ont pas manqué de formuler de bons vœux à l’endroit du chef de l’Etat, Patrice Talon, qu’ils savent proche de Charles Toko.

Léonce Adjévi