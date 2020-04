1ère session ordinaire de l’année 2020:Une ouverture sans les professionnels des médias

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, procédera à l’ouverture solennelle des travaux de la première session ordinaire au titre de l’année 2020 le mardi 7 avril 2020 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Malheureusement, pour la première fois de l’histoire, la cérémonie solennelle se fera sans les professionnels des médias. Cela, compte tenu de l’exécution des décisions issues de la réunion du bureau de l’Assemblée nationale du 18 mars dernier en vue de combattre la propagation du Covid-19.

Ainsi donc, la cabine de presse et la cabine du public seront interdites d’accès durant la cérémonie solennelle d’ouverture. De même, l’hémicycle sera interdit d’accès aux professionnels des médias sauf les journalistes du service communication et ceux de la cellule de communication du président de l’Assemblée nationale désignés pour la couverture de la cérémonie. La question que l’on se pose est qu’en application des recommandations du gouvernement dans la lutte contre le Coronavirus on ne devrait avoir plus de dix ou même 50 personnes en regroupement. Qu’en sera sera-t-il des députés qui sont au total 83? Vont-ils tous siéger à l’hémicycle pour cette cérémonie ? Quelle seraient les dispositions relatives à la distanciation d’un mètre au moins ? Ou vont-ils copier l’exemple du gouvernement dont la dernière séance du Conseil des ministres a été effectuée par vidéoconférence ?

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau)