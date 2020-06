Le nombre de personnes atteintes au Covid-19 et de décès au Bénin a encore connu une augmentation. En l’espace de 48 heures, le pays vient d’enregistrer deux nouveaux décès et 115 cas confirmés de plus. A la date du 20 juin 2020, le tableau sanitaire du Bénin indique un total de 765 cas confirmés, avec 499 personnes sous traitement, 253 personnes guéries et 13 décès.