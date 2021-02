3ème congrès de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau:Le précieux soutien de Talon à l’Udbn  (Claudine Prudencio confortée…De nouveaux défis pour son parti)

L’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) a désormais le soutien du chef de l’Etat Patrice Talon. En témoigne sa visite surprise, samedi 30 janvier 2021 au troisième congrès ordinaire du parti Udbn au cours duquel il a promis être le soutien et le promoteur de l’Udbn.

Le président Patrice Talon est désormais un soutien de taille pour l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn). Ce qui justifie par sa visite surprise rendue aux militants du parti le samedi 30 janvier 2021, à la faveur du troisième congrès ordinaire de l’Udbn, tenu à son siège à Dèkoungbé. A cette occasion, le président Patrice Talon l’a martelé haut et fort devant une assemblée constituée d’amazones et de soldats. Il a exprimé sa gratitude au parti Udbn et à sa présidente pour l’avoir accompagné dans ses réformes depuis 5 ans. « Ma gratitude parce que depuis bientôt 5 ans, l’Udbn et les militants ne m’ont jamais marchandé leur soutien. Vous m’avez accompagné dans mon ambition de contribuer à révéler le Bénin, ainsi que tout le gouvernement. L’Udbn a soutenu les institutions y compris le Parlement dans les réformes difficiles que nous avons engagées ensemble. Des réformes qui ont fait partir d’autres mais vous êtes restés. Mais, amazones et soldats du Bénin nouveau que vous êtes, vous avez compris que dans votre singularité, vous pouvez contribuer à l’émergence d’un Bénin et cela est à votre honneur. Je n’ai pas abandonné l’objectif de la réforme, mais je sais que l’objectif est atteint différemment. Je sais que reconstruire la classe politique béninoise, œuvrer en sorte au regroupement d’un même genre peut s’opérer sans que tout le monde soit dans la même maison. Je sais prendre acte de ce qui s’impose à moi. Comme je sais aussi que je ne peux avoir la vérité absolue en toute chose et en toute occasion et que je ne peux prétendre avoir tout le temps raison. D’ailleurs, j’ai souvent tort. Je n’ai pas seulement pris acte, j’ai fini par adhérer. Je l’ai dit à la présidente du parti. Je lui ai dit que je le dirai un jour devant toutes les amazones et tous les soldats de l’Udbn à l’occasion peut-être d’un congrès. L’occasion est là aujourd’hui. Et désormais, je serai un promoteur et un soutien de l’Udbn », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs affirmé qu’il est convaincu que l’Udbn le portera pour la Présidentielle du 11 avril prochain. « Ce n’est pas parce que je suis candidat que j’ai besoin du soutien de l’Udbn ou que je suis venu ici ce matin vous parler. Je sais que même si je ne venais pas ici, et que je ne vous déclare pas à haute et intelligible voix que je compte porter désormais l’Udbn, vous me soutiendrez pour la campagne pour l’élection présidentielle en avril prochain. Tous pris individuellement, nous allons trouver notre compte », a-t-il ajouté. Face à ce message, la présidente de l’Udbn a rassuré le chef de l’Etat du soutien indéfectible de son parti à le porter en triomphe à La Marina. « Vous pouvez compter sur les soldats et les Amazones Udbn, sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont tous en alerte maximale. Nul doute que la victoire sera de notre côté », a-t-elle rassuré.

Léonce Adjévi