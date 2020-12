3ème édition des Elections professionnelles nationales:Les travailleurs aux urnes le 24 janvier 2021 (Le vote par voie électronique)

Plusieurs fois reportée, la troisième édition des élections professionnelles nationales auront finalement lieu le dimanche 24 janvier 2021. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 23 décembre 2020. Elles se tiendront par voie électronique. A cet effet, le Conseil a instruit les ministres concernés aux fins de prendre des dispositions nécessaires à la bonne organisation desdites élections. Elles vont enfin se tenir grâce à l’adoption en septembre 2020, des décrets portant différentes formes d’organisations syndicales de travailleurs et critères de leur représentativité, puis modalités d’organisation des élections professionnelles en République du Bénin après dix ans de blocage. Susceptibles d’assainir le paysage syndical national et d’assurer un dialogue social plus constructif, elles permettront de déterminer la représentativité des centrales et confédérations syndicales.

Benjamin N. Douté