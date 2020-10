3ème édition des élections professionnelles:Les travailleurs aux urnes le 10 décembre au plus tard

10 décembre 2020. C’est la date à laquelle les travailleurs de tous les secteurs d’activités, public comme privé, formel comme informel doivent aller aux urnes au plus tard. Ces élections mettront en jeu, les 7 Centrales et Confédérations syndicales à savoir la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin), la Confédération générale des travailleurs du Bénin (Cgtb), la Confédération des organisations syndicales indépendantes (Cosi) Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), l’Union nationale des syndicats et travailleurs du Bénin (Unstb), la Centrale des syndicats unis du Bénin (Csub) et la Centrale des syndicats du privé et de l’informel du Bénin (Cspib). Pour rappel, la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, a procédé le mercredi 14 octobre 2020, à l’installation officielle des membres du Conseil électoral national. Ceci, en prélude à l’organisation de la 3ème édition des élections professionnelles nationales syndicales. Lors du Conseil des ministres du mercredi 23 septembre 2020, le gouvernement a adopté le décret portant différentes formes d’organisations syndicales de travailleurs possibles au Bénin, les critères de leur représentativité et les modalités d’organisation de ces élections professionnelles.

Léonce Adjévi