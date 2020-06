4ème mandature de la décentralisation :Les 77 maires installés 

Le processus d’installation des conseillers communaux, d’élection ou de désignation des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement démarré le 28 mai 2020 a connu son épilogue ce lundi 8 juin 2020 après la courte observée pour le vote de la loi interprétative du Code électoral. Au total, les 77 édiles ont été installés par les préfets des départements dans le délai requis par l’article 292 du Code électoral, c’est-à-dire les quinze jours qui ont suivi l’annonce des résultats des élections communales par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Pour les premiers maires connus, les passations de charges ont démarré et se poursuivent. Les tout derniers doivent se soumettre rapidement au même exercice pour ne pas être en retard par rapport à l’exécution des projets.

AT

Les 7 édiles qui rempilent

On connaît dorénavant les maires appelés à diriger les Communes au titre de la 4ème mandature de la décentralisation. Au nombre de 77, 7 sont reconduits dans leurs fonctions d’édile à la tête des Conseils communaux pour les six prochaines années. Il s’agit de William Fangbédji de Lalo (Up), Sarako Bio Tama de Banikoara (Up) et Rigobert Tozo de Toviklin (Up). De même, Cyriaque Domingo (Br), Nicaise Fagnon (Up) et Firmin Akpo (Br) ont été respectivement reconduits au poste de maire de Houyéogbé, Dassa-Zoumè et Ouèssè. Suant à Luc Attrokpo du parti Union progressiste il a été désigné maire de Cotonou.

O. I. A.