4ème mandature de la décentralisation:Les exhortations du ministre Alassane Séïdou aux maires de l’Atlantique et du Littoral

Le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale a initié, mardi 23 juin 2020, une séance de travail avec les nouveaux maires des départements de l’Atlantique et du Littoral et leurs adjoints. C’est la mairie d’Abomey-Calavi qui a servi de cadre à la rencontre qui a pris l’allure d’une prise de contact avec l’autorité de tutelle. Plusieurs communications ont marqué cette séance au cours de laquelle, le ministre Alassane Séïdou a rap-pelé aux élus communaux et municipaux le contenu de leurs cahiers de charges. Il les a invités également à œuvrer pour l’atteinte des objectifs.

« Vous devrez œuvrer chaque jour pour l’atteinte de deux objectifs principaux, la promotion de la démocratie à la base, une démocratie inclusive et participative. Le second objectif, c’est le développement local, la satisfaction des besoins des populations. Notre Etat est un Etat unitaire. Nous avons des lois qui régissent le fonctionnement de l’administration, ces lois doivent être respectées », a déclaré le ministre de la Décentralisation. Au cours de la rencontre, Alassane Séïdou a rassuré les nouveaux maires de l’appui financier que devront bénéficier les Communes à travers le Fonds d’appui au développement des communes (Fadec). Il les a encouragés aussi à la mobilisation de ressources propres.