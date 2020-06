50ème championnat du monde de pétanque au Bénin :Le point des préparatifs

La salle de conférence de la Confédération africaine des sports boules (Casb) a servi de cadre jeudi 18 juin 2020 à la conférence de presse du président Idrissou Ibrahima sur les préparatifs du 50ème championnat du monde de pétanque que va abriter le Bénin en 2022. Entre autres actions déjà menées à cette date, l’on retient de la déclaration du président de la Casb que le ministre des Sports a été saisi en vue d’accélérer les formalités relatives à la garantie et à l’engagement du gouvernement du Bénin à organiser la compétition. A travers son intervention, on note aussi la validation du cahier de charges par le ministre Oswald Homéky. Très préoccupé par la réussite de cet événement mondial au Bénin, Idrissou Ibrahima n’a pas manqué de suggérer une méthodologie à l’assistance qui s’articule autour de quatre points. La première méthodologie concerne le point des préparatifs que les autorités sportives du Bénin feront de façon physique et autres dispositions à la Casb. Dans la même perspective, la Fédération béninoise de pétanque sera appelée à faire ses observations et à apprécier l’état des lieux. De même, tous les acteurs impliqués dans l’organisation de ce championnat du monde donneront leur point de vue. Il a, pour finir, précisé que la Casb tirera des conclusions qui s’imposent et qui seront transmises à la Confédération internationale de pétanque et de jeux provençaux.

Benjamin Douté