58ème session des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao:Les sujets débattus par Talon et ses paires

Le président Patrice Talon a pris part le samedi 23 janvier 2021 par visioconférence, à la 58ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette rencontre présidée par Nana Akufo-Addo. Il s’agit d’abord de l’état de la Communauté en cette période de recrudescence de la pandémie de Covid-19. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont ensuite examiné le rapport annuel 2020 du président de la Commission de la Cedeao, le rapport de la 45ème session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité et celui de la 85ème session ordinaire du Conseil des ministres de la Cedeao. Par ailleurs, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’espace ont échangé sur la situation au Mali et le programme de la monnaie unique de la Cedeao. Cette 58ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao a été précédée de la 45ème session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité le 19 janvier 2021 ainsi que de la 85ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation, les 20 et 21 janvier 2021.

Serge Adanlao