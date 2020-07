5ème tirage de la tombola des factures normalisées :La Dgi fait 100 nouveaux gagnants 

Les gagnants du 5ème tirage de la tombola des factures normalisées initiée par la Direction générale des impôts sont connus. La cérémonie de tirage s’est déroulée vendredi 24 juillet 2020 sous la supervision de Maître Maxime René Assogba, huissier de justice dans la salle de conférence du Ministère des affaires étrangères. A l’issue de la rencontre, 100 numéros de factures normalisées au total, ont été tirés pour le compte de la semaine du 17 au 22 juillet 2020.

La Direction générale des impôts fait de nouveaux gagnants en ce qui concerne la tombola des factures normalisées. 100 numéros de factures normalisées ont été validés vendredi 24 juillet 2020 en présence de Maître Maxime René Assogba, huissier de justice. Il s’agit de 05 lots de 200 000 FCfa, 15 lots de 100 000 FCfa, 30 lots de 50 000 FCfa et 50 lots de 20 000 FCfa. A cette occasion, l’huissier de justice a rassuré la population de la transparence de la tombola. « Le tirage s’est très bien déroulé conformément au règlement du jeu et nous profitons de la même occasion pour rappeler aux gagnants de ce jour qu’ils sont invités à passer à la Direction générale des impôts au bureau 113 du service aux usagers pour retirer leurs lots. Les lots peuvent être retirés les vendredis de 10h à 12h. En tant qu’agent assermenté, je tiens à rassurer les uns et les autres que les tirages, dans le cadre de la tombola des factures normalisées, se déroulent de manière totalement transparente. Tout le mécanisme a été mis en place avec l’appui technique de la Loterien du Bénin et sous ma supervision conformément aux textes réglementaires », a-t-il déclaré. Présent à cette rencontre, le Directeur général des impôts, Nicolas Yènoussi est revenu sur l’objectif visé par cette tombola. Elle vise à encourager tous les consommateurs, les populations en général, à toujours réclamer les factures normalisées après leurs diverses opérations d’achat. Par ailleurs, la tombola des factures normalisées offre un gros avantage aux entreprises. C’est le fait que les consommateurs finaux sont désormais motivés à se rendre dans les supermarchés, grandes surfaces et autres entreprises astreintes à la délivrance des factures normalisées, pour effectuer leurs achats.

Les conditions de participation à la tombola

Pour participer à la tombola des factures normalisées, les clients n’auront qu’à réclamer leurs factures normalisées et la conserver. Au niveau de la Direction générale des impôts, il y a un serveur qui enregistre automatiquement toutes les factures normalisées qui sont émises. Sur cette base, il est mis en place une plateforme pour effectuer des tirages électroniques totalement aléatoires sous la supervision d’un huissier de justice. Des tirages sont prévus tous les vendredis jusqu’à la fin de l’année. Ouverts au public, ces tirages permettent de gagner de nombreux lots numéraires par semaine. Les résultats de ces tirages sont régulièrement publiés sur les canaux digitaux et le site internet de la Direction Générale des Impôts. Ils sont également affichés à l’entrée de certains supermarchés de la place. Pour rappel, le règlement de la tombola est disponible sur le site internet de la Dgi (www.tombola.finances.gouv.bj). Il est affiché dans les Centres des impôts et à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib).

Léonce Adjévi