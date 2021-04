6 avril 2016-6 avril 2021 :Il y a 5 ans Talon engageait le Bénin dans le Nouveau départ

Investi au pouvoir le 06 avril 2016, le président Patrice Talon boucle ce mardi 06 avril 2021, cinq années de gouvernance. Des promesses du candidat aux actes du président, le chantre de la Rupture a engagé le Bénin dans le Nouveau départ.

(Une véritable révolution s’est opérée depuis lors)

De grandes réalisations aux réformes courageuses, la gouvernance du président Patrice Talon au cours du quinquennat qui s’achève force l’admiration. Avec méthode et stratégies, le chantre de la Rupture a réussi à imprimer une nouvelle dynamique au développement du Bénin. La mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement ‘’Bénin révélé’’ a été une réussite totale. En termes d’infrastructures, le bilan du régime du Nouveau départ est plus qu’élogieux. Le projet Asphaltage a complètement transformé le pays. Outre les travaux routiers d’envergure en cours dans le pays, le président Talon a également lancé un vaste projet de modernisation de marchés urbains et régionaux. Ces marchés de nouvelle génération, intègrent toutes les commodités requises. Cela, en vue de renforcer l’attractivité économique des villes. La mise en service de ces infrastructures offriront à court terme aux femmes et aux autres usagers, des cadres assainis et attrayants. Dans cette même veine, il est lancé le projet de gestion intégrée des ordures ménagères dans le grand Nokoué. Ce qui permet aujourd’hui d’apporter une solution adéquate au récurrent problème d’insalubrité dans les Communes du grand Nokoué. Dans le domaine de l’électricité et de l’eau, les résultats en 5 ans sont visibles et forcent également l’admiration. Il s’agit entre autres des projets d’installation de panneaux solaires, la construction de la centrale de Maria Gléta 2 et le renforcement du réseau électrique national et des installations de la Sbee. Dans le domaine de l’eau potable, en dehors de la redéfinition du modèle de gestion de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) en vue d’améliorer les performances, plusieurs programmes et projets ont été exécutés en milieu urbain. Il s’agit de la réalisation des travaux de pose de réseaux de distribution et d’adduction, le raccordement de nouveaux abonnés, la réception d’ouvrages qui permettent d’améliorer de façon sensible le service aux populations dans plusieurs grandes villes. Sur le plan socioéconomique, le gouvernement a fait des efforts de transformation structurelle de l’économie. Ce qui a permis entre autres, de retenir les chocs exogènes de la fermeture des frontières nigérianes. Au plan politique, le président Talon a fait preuve d’une gouvernance fondée sur la volonté de pérenniser les acquis de la conférence nationale. Ce qui justifie la tenue du dialogue politique initié par le gouvernement à la suite de la réforme du système partisan.

Quid du capital humain ?

Patrice Talon, a, au cours de son premier quinquennat, placé l’être humain au cœur de toutes les actions de développement. A cet effet, il a intensifié les actions pour renforcer le secteur éducatif. Grâce aux réformes et politiques publiques entreprises, la qualité de l’enseignement et de l’offre éducative, les conditions de travail des enseignants, les conditions d’accès et de maintien à l’école des enfants se sont considérablement améliorées en cinq ans de gouvernance. Cela se justifie par les réformes au niveau du système éducatif et le maintien des enfants à l’école par les cantines scolaires. Dans le domaine de la santé, outre l’assainissement du secteur, le gouvernement a également mis en œuvre de nombreuses réformes pour la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux publics. Dans ce même cadre, le gouvernement a lancé la construction d’un hôpital de référence à Abomey-Calavi, les travaux de construction de l’hôpital de zone de Savè et l’extension de l’hôpital de zone d’Allada. Autant d’actions menées en 5 ans qui forcent l’admiration.

Odi I. Aïtchédji