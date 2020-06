83% de cas asymptomatiques depuis le 2 juin

Le pourcentage de cas asymptomatiques n’a pas varié depuis la réouverture des lieux de culte et bars le 2 juin 2020. L’annonce a été faite hier par le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin au cours de la rencontre de la rencontre avec les autorités religieuses. Ci-dessous, sa déclaration.

« A la date du 2 juin 2020 où nous avons rouvert les lieux de culte, les statistiques se présentaient comme suit: 259 cas confirmés par Pcr dont 3 décès et 150 guéris. A la date du 18 juin 2020, nous décomptons 597 cas confirmés par Pcr soit quasiment un dédoublement du nombre de cas, 238 guéris et 11 décès. S’il est vrai que le pourcentage de cas asymptomatiques n’a pas varié depuis lors et tourne autour de 83%, il est évident depuis quelques jours que le nombre de cas graves ne cesse d’augmenter. Cette augmentation du nombre de cas se traduit par le nombre de décès qui a quasiment triplé. De trois, nous sommes passés à 11 actuellement. Je voudrais souligner que ces résultats obtenus sont en rapport avec les mesures mises en œuvre par le gouvernement et dont nous avons discuté lors de notre dernière rencontre qui ont permis de faire face à cette augmentation aussi bien du nombre de cas confirmés que du nombre de cas graves. Mais comme vous l’avez vu dans les autres pays, la gravité de la maladie est telle que lorsqu’on arrive à ce stade, le nombre de décès ne fait qu’augmenter malgré toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement ».

Propos recueillis par Abdourhamane Touré