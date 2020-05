83 personnes guéries au Bénin sur 327 malades

Le nombre de cas confirmés au Coronavirus au Bénin s’augmente. A la date du 12 mai 2020, le pays enregistre un total de 327 personnes testées positives du Covid-19 avec 242 personnes sous traitement, 83 guéries et 02 décès. L’augmentation rapide du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse lancé par le gouvernement il y a quelques jours dans certains groupes cibles, notamment les enseignants, les forces de défense et de sécurité et les agents de santé. Les nouveaux cas enregistrés sont des sujets qui ne présentent pas de signes de la maladie. Il faut noter qu’à la période allant du 3 au 12 mai 2020, 12905 tests de Pcr, 12566 tests de diagnostic rapide ont été réalisés. Cela traduit l’efficacité de la démarche du gouvernement béninois de faire deux types de tests en même temps. Donc, 25471 tests Pcr et Tdr réalisés depuis le 3 mai 2020. Ce qui est rassurant, c’est que le Bénin s’est non seulement doté suffisamment de médicaments et de prise en charge gratuite des patients contrairement à d’autres pays, il a aussi un protocole de soins bien mis en place.