Abomey-Calavi:Un camion renversé, crée un bouchon 

La circulation a tourné au ralenti durant toute la journée d’hier mercredi 17 juin 2020 sur l’axe Université d’Abomey-Calavi et Houédonou. Et pour cause, un camion chargé de charbon, en partance pour l’échangeur de Godomey a fini sa course sur le pont de Djonnou. La circulation était devenue pénible pour les usagers de la voie, notamment les véhicules à quatre roues qui devaient rejoindre Cotonou. Un fil interminable a été observé depuis le carrefour Kpota jusqu’au lieu de l’accident. Il a été également difficile pour les usagers de la voie en partance pour la Commune d’Abomey-Calavi de circuler. Les forces de l’ordre déployées sur les lieux ont régulé le trafic jusqu’à la libération de la voie.