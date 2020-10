Accélération de la mise en œuvre des Odd:Le projet de rapport du cadre décennal d’action validé

Le Bénin met les bouchées doubles en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable (Odd). A moins de 10 ans de la fin de l’échéance, le Ministère du plan et du développement a mis au point un cadre décennal d’action pour l’accélération de la mise en œuvre des Odd. Le projet de rapport dudit cadre a été validé hier, mardi 27 octobre 2020 à Cotonou à travers un atelier qui a réuni des experts en la matière.

Les assises ont permis essentiellement aux participants d’enrichir en toute objectivité le document. En effet, le cadre décennal d’action des Odd favorisera un rôle plus actif du secteur privé, des organisations de la société civile et des collectivités territoriales. En procédant à l’ouverture des assises, la secrétaire générale du Ministère d’Etat chargé du plan et du développement, Armelle Coralie Ahamidé, a laissé entendre que le document constitue une priorité pour le gouvernement en ce sens qu’il est le cadre de référence qui va guider à partir de 2021 jusqu’en 2030 les interventions impératives à fort effet d’entraînement en vue de l’atteinte des Odd au Bénin. Il constituera un instrument d’accélération allant dans le sens de la réalisation de l’agenda 20-30 et de l’atteinte des cibles prioritaires retenues par le Bénin. Aussi, « il favorisera un rôle actif du secteur privé, des organisations de la société civile pour des partenariats plus efficaces des collectivités territoriales, la bonne gouvernance et la coordination des capacités institutionnelles et de mobilisation des ressources appropriées au niveau national », a-t-elle déclaré. Pour finir, elle a salué la synergie d’action développée avec toutes les parties prenantes dans le cadre de l’élaboration de ce document.

Léonce Adjévi