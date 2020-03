Accès des jeunes filles aux métiers de l’électricité:L’Amifa Sbee sensibilise le collège Notre dame

Plus de femmes dans les métiers de l’électricité, c’est le vœu de l’Amicale des femmes agents de la Société béninoise d’énergie électrique (Amifa Sbee). La présidente Constance Meffon et ses pairs ont initié, dans l’après-midi du vendredi 13 mars 2020, une séance de sensibilisation des jeunes filles du collège catholique Notre dame des apôtres. A l’entame, les apprenantes du Lycée technique de Ouidah se sont succédé au pupitre pour justifier pourquoi elles ont choisi de faire carrière dans l’électricité. A leur suite, divers communicateurs ont pris la parole pour d’abord expliquer aux apprenantes du Collège Notre dame des apôtres ce qu’on appelle métier de l’électricité, et ce qu’on gagne en s’engageant dans ce métier. « Les métiers de l’électricité sont diverses. Dans les métiers de l’électricité, on a les électrotechniciens, les techniciens des machines, la mécanique. Il ne s’agit pas seulement de se limiter au Bepc pour s’engager. On peut être cadre de l’électricité », a fait savoir l’un des conférenciers. La question de l’efficacité énergétique a aussi été abordée lors de cette assise. Des conseils pratiques ont été données aux apprenantes pour leur permettre de faire un usage rationnel de l’électricité dans leurs maisons. Cela, pour optimiser les dépenses de leurs parents par des gestes simples qui permettent d’économiser de l’électricité. « L’efficacité énergétique, c’est des gestes simples qui permettent d’économiser du courant électrique », ont assuré les conférenciers.

Joël Samson Bossou