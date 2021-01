Accusés de vol:Deux employés de la Sgds-Gn relaxés au bénéfice du doute par le Tpi de Cotonou

Deux éboueurs ont été relaxés hier jeudi 07 janvier 2021 par le tribunal de Cotonou au bénéfice du doute. Les deux employés de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (Sgds-Gn) étaient poursuivis pour vol. Les nommés Alexandre H. et Pierre G. ont été accusés par une dame qui estime qu’ils lui ont volé un sac contenant une somme de 418 milles francs Cfa lors d’une opération de ramassage d’ordures à Cotonou. Le ministère public dans son réquisitoire, a demandé que les deux accusés soient relaxés au bénéfice du doute et que la caution consignée par l’employeur (Sgds-Gn) à la victime soit restituée. L’avocat de la société a, ensuite, plaidé pour la relaxe pure et simple des deux éboueurs et la restitution des 418 milles franc Cfa consignée par la société devant le greffe du tribunal de Cotonou. La cour, dans son verdict, a ordonné la relaxe au bénéfice du doute des deux mis en cause. Le juge a également ordonné la restitution de la caution de 418 milles francs à l’employeur des deux éboueurs.

L.A