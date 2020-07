Achat des médicaments essentiels:L’agrément de la Came renouvelé 

L’agrément de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (Came) est renouvelé. Le décret a été adopté par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi 8 juillet 2020. Créée en 1989, la Came est un maillon essentiel de la politique sanitaire du Bénin. Elle a pour missions principales l’approvisionnement en médicaments essentiels et consommables médicaux pour le compte des formations sanitaires publiques et celles privées à but non lucratif, la cession des produits pharmaceutiques aux formations sanitaires à un coût social mais suffisant pour assurer les investissements nécessaires au fonctionnement régulier de ses organes et faire face aux renchérissements des prix sur le marché international, et l’assistance au Ministère de la santé dans la gestion des dons de produits pharmaceutiques (stockage et distribution). Outre ces missions, la Centrale s’emploie aussi à renforcer la compétence du personnel sanitaire pour une meilleure gestion de l’approvisionnement du pays en médicaments essentiels sous noms génériques ; à contribuer à l’usage rationnel du médicament par les prescripteurs, les utilisateurs et les consommateurs à travers l’information, la formation et la supervision et à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des génériques aux populations via les formations sanitaires.