Le porte-parole du gouvernement a éclairé les lanternes sur l’acquisition des poubelles homologuées par les ménages pour la gestion des déchets dans le Grand Nokoué hier mercredi 02 juin 2021, lors de son traditionnel point de presse du Conseil des ministres.

Wilfrid Léandre Houngbédji rappelle qu’il n’est pas décidé que les poubelles seront acquises qu’à 25.000 francs Cfa. Il explique que la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué (Sgds-Gn) a un modèle de poubelle homologuée qui sera cédée à 25.000 francs Cfa. Mais étant donné que nous sommes dans un marché de libre concurrence où les initiatives commerciales entre privé et public sont libres, la population peut se procurer la poubelle homologuée si elle la retrouvait répondant aux normes sur le marché à moindre coût. « Je pus vous dire que la société a fait un large tour d’horizon tenant compte des réalités et des disponibilités », a fait savoir le Secrétaire général adjoint du gouvernement en mettant au défi quiconque trouvera cette gamme de poubelle sur le marché, aussi bien sur les marchés traditionnels qu’en grande surface au même prix. Il informe qu’il y a une part du social dans ce que fait la Sgds en mettant le coût de ces poubelles légèrement inférieur à ce qui se pratique actuellement sur le terrain. Cependant, il conseille aux ménages qui le souhaitent de se solidariser en constituant un petit groupe de ménage à trois, quatre ou cinq, pour prendre une poubelle homologuée qui sera fixée à un endroit pour faciliter la tâche à tous. « Le plus important est que quand les agents de la Sgds arrivent qu’ils aient affaire à des équipements modernes. Vous avez vu les efforts costauds que le gouvernement a réalisés sur des années en faisant des investissements massifs aussi bien pour l’acquisition des matériels d’assainissement que pour l’assainissement de notre cadre de vie. Je veux parler du projet Asphaltage. Je suis sure que vous seriez choqué si vous voyez des équipements ou les agents de la Sgds entreprendre de débarrasser la devanture d’une maison quelconque de sa barque à ordure et que soulevant le panier en roseau le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez aussi choqué de voir que devant certaines maisons les ordures sont entreposées certes, dans des poubelles, mais généralement, parce qu’il y a des animaux en divagation, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l’assemblage des ordures avant de les débarrasser », a fait observer Wilfrid Léandre Houngbédji, pour souligner la nécessité pour la Sgds de prendre des mesures pour optimiser son travail afin de contribuer davantage d’assainir notre cadre de vie et de faire en sorte que les poubelles qui seront acquises soient conformes aux moyens modernes dont dispose Sgds et que cela facilite davantage la tâche à ses agents.

Odi I. Aïtchédji