Actions artistiques au profit des acteurs culturels:De jeunes talents sur scène à Abomey-Calavi

Après une longue période d’hibernation du fait des mesures barrières dans le cadre de la riposte contre Coronavirus, les artistes ont enfin trouvé une tribune pour s’exprimer. Grâce au projet baptisé Actions artistiques au profit des acteurs culturels (2Apac), ils ont enfin renoué avec la scène. Les samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020, des groupes de danses urbaines et contemporaines ont tenu en haleine le public qui a effectué le déplacement de l’espace « Walô dance centre » à Abomey-Calavi. Pour Richmir Totah, directeur artistique et promoteur culturel coordonnateur de cette séance de captation, il est indispensable de remettre les artistes au travail. Le ministère du Tourisme, de la culture et des arts a décidé d’accompagner les artistes qui travaillent et qui sont actifs. Au total, 10 compagnies de danse et de ballet ont presté samedi 19 décembre et 08 groupes chorégraphiques dont 05 de danse contemporaine et 03 urbaines ont égayé le public le dimanche 20 décembre à l’espace « Walô dance center ».

Abdourhamane Touré