Activement recherchés:Deux braqueurs appréhendés par la Police

Deux divorcés sociaux sont encore tombés, hier mardi 23 juin 2020, dans les mailles de la police républicaine. Activement recherchés par des forces de l’ordre, ils ont été appréhendés dans la Commune d’Abomey-Calavi.

Membres d’un réseau de braqueurs de motos et de cambrioleurs, ces hors-la-loi perturbent la quiétude des populations, vivant dans les quartiers Djokombi, Sèmè et Aganmandin. Pistés par les agents du commissariat central d’Abomey-Calavi, deux membres du réseau ont été appréhendés. Les autres membres du réseau qui ont réussi à s’échapper, sont activement recherchés par la Police. Une perquisition menée dans leurs domiciles a permis de mettre la main sur des postes téléviseurs, des appareils électro-ménagers, des woofers et bien d’autres matériels, fruits de leurs cambriolages. Ces divorcés sociaux arrêtés sont gardés à vue au commissariat et seront présentés ce jour au procureur du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Abdourhamane Touré