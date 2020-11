Activités touristiques : Le Bénin s’ouvre aux standards internationaux

Le Bénin veut renforcer son attractivité touristique. C’est dans ce cadre que le Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre 2020 a autorisé la signature, avec l’Organisation mondiale du Tourisme, des conventions portant sur l’actualisation du système d’octroi des agréments, licences et le classement des entreprises touristiques d’une part, et la mise au point du système des statistiques du tourisme et de développement d’un compte satellite du tourisme expérimental en République du Bénin d’autre part. Il s’agira concrètement, à travers ces conventions, d’évaluer les réglementations actuelles en matière de licences d’exploitation des établissements d’hébergement touristiques ainsi que leur classement et déclassement ; les autorisations d’exercice des restaurants, bars et assimilés ; les licences des agences et bureaux de voyages ; l’agrément des offices de tourisme ; l’organisation de visites touristiques des sites lacustres ; l’autorisation d’exercice des associations et organisations non gouvernementales de tourisme. De même, il s’agira d’actualiser les textes existants et d’en proposer de nouveaux répondants aux exigences actuelles du secteur ; de développer les systèmes informatiques pour l’automatisation des formalités et d’élaborer un système de suivi-évaluation de la réforme de la réglementation.