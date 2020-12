Actualisation de la Liste électorale permanente informatisée: Les opérations d’enrôlement prennent fin samedi prochain

C’est désormais fait ! Les opérations d’enrôlement des citoyens dans le cadre de l’actualisation de la Liste électorale permanente informatisée ont été lancées par le vice-président du Cos-Lépi, le jeudi 24 décembre 2020, à son cabinet. A cette occasion, Florentin Tchaou a annoncé aux professionnels des médias que ces opérations d’enrôlement ont effectivement démarré le 21 décembre 2020 et prendront fin le 02 janvier 2021 dans tous les centres de collecte (centres de vote). Cette phase concerne les omis, les nouveaux majeurs et les citoyens rétablis par une décision de la Cour constitutionnelle pour figurer dans le fichier électoral national. Au regard de l’importance que revêt cette opération, notamment la fiabilité de notre système électoral, le Numéro 2 du Cos-Lépi a exhorté toutes concernées à se rendre dans les centres de vote et les lieux publics proches de leurs localités respectives afin de se faire enrôler par les Op-Kits. Ces derniers sont munis d’un outil moderne en l’occurrence des tablettes très sophistiquées qui facilitent l’enregistrement des données biométriques. Pour la réussite de cette étape importante, le Cos-Lépi compte sur les élus communaux et locaux. C’est pourquoi, Florentin Tchaou, lors de son point de presse, les a invités, comme ils l’ont fait lors de l’affichage, à appuyer tous les agents déployés sur le terrain pour cette mission républicaine. « Mes chers compatriotes ! Je voudrais en appeler au sens de patriotique et de responsabilité de chacun et de tous afin qu’au terme du processus, nous disposions d’un fichier électoral fiable et consensuel. Pour cela, je vous exhorte à ne pas attendre le dernier moment pour vous faire enrôler », a-t-il souhaité par la suite.

Joël Samson Bossou