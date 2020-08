Actualisation du fichier électoral pour la Présidentielle de 2021:Les membres du Cos Lépi ont prêté serment

Les 11 membres de la nouvelle équipe du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos Lépi) ont prêté serment, jeudi 6 août 2020. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence des juges de la Cour constitutionnelle.

Après rappel des dispositions juridiques portant composition, conditions d’entrée en fonction ainsi que la mission assignée aux membres du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, les sages de la Cour constitutionnelle ont pris acte du serment de ceux qui sont chargé du toilettage de la liste électorale devant servir à l’élection présidentielle de 2021. Tout en indiquant que la Lépi est un outil indispensable pour l’accomplissement du devoir civique qu’est le vote, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, a invité les membres du Cos-Lépi à assurer et assumer de manière professionnelle et responsable, la mission qui leur est confiée. « Le droit fondamental de vote des électeurs doit être préservé et vous êtes chargé d’en assurer la réalisation. L’établissement de la Lépi est la 1ère condition de la transparence des élections, vous êtes donc responsable de la transparence des élections », a déclaré le professeur Joseph Djogbénou. A noter que l’Assemblée nationale avait déjà désigné ses 9 représentants le mardi 28 juillet. Il s’agit des députés Léon Aden Houessou, Léon Bocovè, Mama Sanni, Florentin Tchaou et Thomas Yombo pour le compte de la majorité parlementaire (Union progressiste) et ceux de la minorité parlementaire (Bloc républicain) représentés par les députés Lambert Agongbonon, Gilbert Bagana, David Gbahoungba et Nathanaël Sokpoékpé. A ces 9 personnalités, s’ajoutent le directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) et le Directeur de l’état civil.

Marcus Koudjènoumè