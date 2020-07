Actualisation du fichier électoral pour la Présidentielle de 2021:Les représentants des députés au Cos-Lépi connus ce jour

Les députés poursuivent ce jeudi 23 juillet 2020 les travaux de la 3ème session extraordinaire au titre de l’année 2020. Deux points sont inscrits au menu de la plénière au cours de cette journée. Il s’agit en premier, du projet de loi modifiant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. Le second dossier est relatif à la désignation des représentants de la 8ème législature au sein du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) pour l’actualisation du fichier électoral pour la Présidentielle de 2021, à la Haute cour de justice et au sein de l’Autorité de protection des données personnelles (Apdp).

