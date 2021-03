Adhésion de 15 mouvements au Bloc républicain:Porto-Novo et le ministre Houssou se mobilisent pour Talon

Le parti Bloc républicain se renforce davantage dans la capitale du Bénin. Au total, 15 mouvements politiques parrainés par le ministre Dona Jean-Claude Houssou ont décidé de fondre dans le Bloc républicain (Br). La cérémonie d’adhésion a eu lieu dimanche 7 mars 2021 à Porto-Novo et a connu la présence d’éminentes personnalités, en l’occurrence les ministre Alain Orounla, Adidjatou Mathys, Aurélie Zoumarou, Aurélien Agbénonci et des députés Sofiath Schanou et Nouhoum Bida.

Une victoire pour le président Patrice Talon lors de la Présidentielle du 11 mars 2021. C’est le souhait du ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou. C’est fort de ce leitmotiv qu’il a fait adhérer 15 mouvements politiques au Bloc républicain. Il s’agit de : la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon, l’Association des femmes Mahouclo, Notre cause commune, Talon caution 2021, Mouvement des jeunes pour l’alternance au pouvoir, la Base de Porto-Novo, Ensemble relevons le défi, Talon encore, Jeunesse Zèbè, Novip-Bénin, Creuset de vérité, Ajedae, Jeunesse cité des palmiers, Cajg, Cdjch et Caspa. C’est la ministre Adidjatou Mathys qui a reçu leurs déclarations d’adhésion au nom du Secrétaire exécutif national, Abdoulaye Bio Tchané. Après avoir accepté leur serment, elle leur a indiqué que c’est le meilleur choix possible qu’ils ont fait sur l’échiquier national. Le Bloc républicain, a-t-elle dit, est un parti au sein duquel règne la démocratie au quotidien. C’est aujourd’hui le parti politique le mieux implémenté sur toute l’étendue du territoire national. Il ambitionne de devenir le plus grand parti du Bénin. « Il en a les moyens », a-t-elle fait savoir. Pour le ministre Dona Jean-Claude Houssou, ces adhésions sont un choix éclairé, opportun et très utile. Aujourd’hui, a-t-il fait observer, le parti du cheval blanc cabré est une mine d’expériences politiques. C’est un important contingent d’engagés pour la renaissance de notre pays, tâche à laquelle s’attèle le président Patrice Talon depuis 2016. « Vous êtes arrivés dans un parti que je présente comme un incubateur de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Votre choix est aussi opportun parce que nous sommes en attente de l’ouverture de la campagne électorale pour la Présidentielle. Ce sera une rude compétition. Nous devons nous retrousser les manches pour mener victorieusement notre champion. Pour cette compétition, le Br a suffisamment entraîné son cheval gagnant qu’est le président Talon et sa colistière Talata », a-t-il informé. Il a pour, finir, invité chacun des militants du Br à être des ambassadeurs de la paix en cette période sensible. Même son de cloche avec les ministres Alain Orounla, Aurélien Agbénonci et Aurélie Zoumarou. Ils ont tous exhorté à la paix et à l’union sacrée autour du chef de l’Etat.

Joël Samson Bossou