Adjarra:Moussa Saka draine de monde pour le K.o de Talon-Talata

By

Le chef de l’Etat Patrice Talon, candidat à sa propre succession était lundi 5 avril 2021 dans la cité des tambours à Adjarra. L’esplanade du terrain de Gbangnito est devenu trop exigu pour contenir cette foule immense de la commune d’Adjarra qui a dit à l’unanimité et à haute voix que le top du Ko du président Patrice Talon au soir du 11 avril sera donné à Adjarra. Et ce, grâce au travail de fond du superviseur de campagne du Parti du renouveau démocratique (Prd) pour la réélection du président Patrice Talon. Les doléances de la Commune d’Adjarra sont entre autres l’électrification totale des arrondissements, la construction de la voie d’Aglogbè en passant par la douane Ponton et la promotion des jeunes cadres de la Commune. Le chef de l’État Patrice Talon s’est dit, à l’occasion, très heureux d’être venu chez lui juste pour avoir la bénédiction. Selon lui, il ne fait l’ombre d’aucun doute, qu’Adjarra assurera un Ko retentissant au soir du 11 avril prochain. C’est pour cela qu’il a promis d’ici 2023, qu’ d’Adjarra connaîtra un développement à la mesure de son engagement. De même, le chef de l’Etat a souhaité le dédommagement de ceux qui ont subi des casses lors du traçage des voies d’ici fin mai 2021. Pour l’opérateur économique Moussa Saka, il faut maintenir le cap de la grande mobilisation jusqu’au soir du 11 Avril prochain. « Nous rassurons que le Ko sera total. Tout est prêt », a déclaré le superviseur de campagne du Parti du renouveau démocratique du duo Talon-Talata, Moussa Saka.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé -Plateau)