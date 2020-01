Adjohoun:Le Roi Signon célèbre son 13ème anniversaire d’intronisation

La paroisse catholique St Etienne d’Adjohoun a célébré avec faste l’Epiphanie grâce au parrain de cette édition, sa Majesté Signon Adékilumon, roi central de la vallée. Mais il faut rappeler que cette fête coïncide avec le 13ème anniversaire de son accession au trône. Plusieurs rois du Bénin et du Nigeria étaient allés rehausser de leur présence ce double événement. On peut citer entre autres, le roi Kpodégbé d’Allada, président du Haut conseil des rois du Bénin et le secrétaire général du Hcrb, sa Majesté le roi de Kika. Le maire d’Adjohoun, Roland da Hêfa, les députés Justin Agbodjèté, Léon Boccovè ainsi que l’ambassadeur Benjamin Allanmènou. Dans son adresse, le roi Signon Adékilumon a invité toute l’assistance à louer et chanter Dieu qui l’a investi roi et l’assiste en tout temps et en tout lieu. Le père célébrant est l’abbé Thomas Laly.

Martial Agoli-Agbo (Corresp.Ouémé-

Plateau)