Adjohoun:Sept Cv de Gangban adhèrent au Bloc républicain

Sept chefs de village de l’arrondissement de Gangban à Adjohoun viennent d’atterrir au parti Bloc républicain. Le samedi 15 février 2020 à la salle du peuple d’Agonli à Gangban, devant un parterre d’autorités, ils ont formalisé leur adhésion à ce parti.

Par la voix de leur porte-parole, Daniel Dazoundé, les ex-Cv des partis Prd, Fcbe, And ont juré la main sur le cœur d’apporter dorénavant leur soutien indéfectible aux actions du chef de l’Etat, Patrice Talon, et rassuré le secrétaire exécutif du parti, le ministre Abdoulaye Bio Tchané, de leur entière disponibilité à défendre les idéaux du parti du cheval Blanc cabré. Natif de la localité, Aimé Oké s’est réjoui du fait que les villages Ayidagbédji, Dannou- centre, Gbègbèssa, Gogbo-Lon, Lowé, Agonlin, Togban-Hounsa, Gangban-centre et Ahouandjanafon soient dans la barque Br. Il a exhorté les deux chefs de village restant à rejoindre l’équipe de la victoire. Il est à rappeler que 148 conseillers locaux ont également suivi la voix de leurs chefs villages et ont rejoint le cheval Blanc cabré.

M A-A (Corresp.Ouémé-Plateau)