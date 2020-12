Adoption de la loi sur les biens culturels:La France dispose désormais d’un an pour restituer les 26 œuvres d’art au Bénin

Tout est maintenant fin prêt pour le rapatriement des biens culturels béninois (photo). Hier jeudi 17 décembre 2020, le Parlement français a adopté le projet de loi sur la restitution des œuvres d’art appartenant au Bénin et au Sénégal. A cet effet, la France a un an pour restituer au Bénin les 26 trésors royaux pillés pendant la colonisation sous le règne du roi Béhanzin. Selon l’Assemblée nationale française, ce projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal a été adopté « dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution ». Ainsi, le rejet dudit projet de loi par le Sénat concernant le Sénégal et le Bénin n’a pas eu d’effets sur le processus. A noter qu’avant de s’opposer à la méthode du gouvernement, les sénateurs avaient déjà proposé la création d’une structure chargée de « mieux encadrer scientifiquement » les restitutions futures de peur que les autres colonies n’adoptent la même démarche du Bénin et du Sénégal.

Benjamin N. Douté