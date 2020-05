Aéroport de Cotonou : Les passagers systématiquement dépistés

Plus de mise en quarantaine systématique des voyageurs en provenance de l’extérieur. Le gouvernement a décidé d’adopter une nouvelle stratégie de gestion des passagers à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin. Il s’agit du dépistage systématique de tous les voyageurs. En effet, lorsque les passagers fouleront le sol béninois, ils seront orientés vers le centre de tri et de dépistage pour bénéficier d’un test. Ce test de dépistage va se dérouler en deux phases.

D’abord, ils vont bénéficier d’un test de diagnostic rapide qui, dans les 15 à 20 minutes doit pouvoir renseigner sur leur état sérologique. Les sujets qui seront positifs seront orientés vers un psychologue positionné dans l’une des cabines dudit centre. Ils seront pris en charge soit à leurs domiciles s’ils sont asymptomatiques ou vers un site de prise en charge dédié s’ils ont des symptômes patents. Les autres passagers qui seront négatifs vont subir un prélèvement en vue de la recherche du génome viral par la Pcr. Après, ils seront invités à rentrer chez eux tout en respectant les méthodes barrières et les méthodes de distanciation physique. 48 heures après, ils seront convoqués sur un site où le résultat de cette Pcr leur sera communiqué. Si le passager est positif, là également, il bénéficiera d’une prise en charge adéquate. S’il est négatif, il va retourner chez lui et revenir 14 jours après pour le dernier test qui va permettre de certifier qu’il n’y a pas péril en la demeure. Ce dispositif mis en place par le gouvernement va nous permettre de sécuriser les arrivées en changeant de méthode et en s’assurer que toutes les personnes qui rentrent sur le territoire sont systématiquement dépistées et bénéficient d’un traitement adapté.