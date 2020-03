Aéroport de Cotonou:Tous les passagers d’un vol mis en quarantaine systématique hier

Au lendemain de l’annonce des mesures fortes décidées par le Conseil extraordinaire des ministres du 17 mars, le Bénin passe à l’offensive. La nuit du mercredi 18 mars a été sans répit à l’aéroport international de Cotonou. Les passagers d’une compagnie européenne ont été, à leur descente d’avion, tous accueillis et mis en quarantaine automatique dans un hôtel sis à Cotonou. Le principe est appliqué sans ménagement avec pour renfort les forces de l’ordre déployées pour la circonstance. A la manette, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, et 4 de ses collègues, sans oublier les cadres du Ministère de la santé. Dans l’ensemble, les passagers ont coopéré.

Pas de résistance visible à la mesure imposée. Dociles et appliqués, ils ont suivi les instructions données. Le ton est donc donné. Plus rien ne sera comme avant. Le gouvernement a lancé le mot d’ordre et l’applique avec rigueur. Tous les passagers en provenance de l’étranger savent donc à quoi s’en tenir une fois sur le territoire béninois. Il s’agit d’une mesure réaliste qui permet de situer avec efficacité les responsabilités. Avec une telle méthode, il est plus aisé de remonter les informations et retracer assez facilement les itinéraires. Le gouvernement s’engage jusqu’au bout à réguler les entrées pour une meilleure maîtrise du virus.

