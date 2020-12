Le tsunami des 39 hectares à Abomey-Calavi continue de faire des victimes. Après une série de dépôts des personnes directement impliquées dans l’affaire, c’est le tour de Désiré Hounmavo, collaborateur direct de l’ex-maire Georges Bada, et Zachée Zoufon, conseiller à la mairie de Cotonou et acquéreur de parcelles. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 24 décembre 2020 après leur présentation au procureur de la ville. Selon Frissons radio, Désiré Hounmavo est poursuivi pour avoir reçu 7 parcelles comme cadeaux. Zachée Zoufon quant à lui, a lors de l’audience reconnu avoir acheté des parcelles auprès de dame Kporinto Zossou sans présenter des décharges. Outre ces deux accusés, quatre autres personnes citées dans l’affaire ont été présentées au procureur et sont sous convocation. Leur procès s’ouvre le 15 janvier 2021 au même titre que l’ancien maire Georges Bada, les ex-premiers et deuxième adjoints au maire, le secrétaire général de la mairie, plusieurs chefs d’arrondissement et conseillers sont également poursuivis avec mandat de dépôt.

Benjamin N. Douté