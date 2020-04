AFFAIRE FNM: LA CRIET DÉCERNE UN MANDAT D’ARRÊT CONTRE KOUTCHE

Un mandat d’arrêt international, saisie des avoirs financiers et biens immobiliers et 20 ans de réclusion criminelle avec 500 millions d’amendes. C’est la décision rendue au petit matin de ce samedi 4 avril 2020, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) contre l’ancien directeur général du Fonds national de microfinance (Fnm). Pour ce qui est des avoirs financiers à confisquer, ils s’élèvent à 15 millions de FCfa dans les livres de la Banque of Africa (Boa-Bénin) et de la Bsic puis un dépôt à terme de 90 millions dans un compte de la Bible finance and security. S’agissant des biens immobiliers à saisir, ils sont au total 13 identifiés dans les Communes de Bantè, Cotonou et Abomey-Calavi. Les ressources financières issues de la vente de ces biens immobiliers seront versées au trésor public.