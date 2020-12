Affaire « Tricherie au concours de recrutement des auditeurs de justice »:Le Dac Timothée Yabit relevé de ses fonctions

Timothée Yabit (photo)n’est plus le Directeur adjoint de cabinet (Dac) du ministre de la Justice et de la législation. Il a été limogé en Conseil des ministres du mercredi 23 décembre 2020. Son limogeage est intervenu après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis dans l’affaire « Tricherie au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice ». A noter que le désormais ancien Dac du ministre de la Justice et de la législation a été condamné mardi 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Pour rappel, les épreuves écrites dudit concours se sont déroulées les samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020.

Benjamin N. Douté