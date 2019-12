Affaires « escroquerie »:Quatre personnes condamnées à la Criet

Les audiences publiques ont démarré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), hier lundi 16 décembre 2019. Cette audience correctionnelle ouverte à la salle rouge Yves Yèhouessi a été présidée par le président Cyriaque Dossa. Il était entouré des assesseurs Richard Limoan et Jean da Silva. Le procureur spécial près la Criet, Gilbert Ulrich Togbonon, a assuré le rôle de ministère public. Au total, quatre personnes ont été condamnées, un mis en cause a été purement et simplement relaxé au bénéfice du doute. L’audience correctionnelle des flagrants délits de la 2ème Chambre correctionnelle abordant l’examen des quatre dossiers concernent les faits d’escroquerie par l’usage d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique. Les personnes condamnées ont écopé des peines d’emprisonnement ferme allant de deux à cinq ans et des amendes pour un montant total de sept millions de F Cfa.

A-A. (Corresp.

Ouémé-Plateau)