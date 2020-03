Agapit Napoléon Maforikan à propos du Coronavirus:« L’incrédulité de nos populations oblige à des mesures plus draconiennes »

« Tant que nos frontières resteront ouvertes, tant que les lieux publics continueront à recevoir du monde, tant que nous allons continuer nos vieilles habitudes d’aller et de venir, comme si de rien n’était, nous ne sommes pas à l’abri d’autres cas de contamination et de propagation du virus ». Ainsi s’exprimait le consultant politique de E-Télé, Agapit Napoléon Maforikan hier lundi 16 mars 2020. Intervenant au sujet du 1er cas détecté au Bénin, l’analyste salue les mesures prises par le gouvernement et surtout la présence du ministre de la Santé, sans oublier le récent message du président Talon et d’autres autorités, notamment le maire Charles Toko sur le sujet. « Mais toute cette anticipation, ces multiples précautions et les recommandations régulières en direction des populations risquent de ne pas suffire, car aussi longtemps que les flux et les mouvements humains seront maintenus, il y aura d’autres cas ; et de cas en cas, on risque de ne pas s’en sortir », a déclaré Agapit Maforikan. selon lui, « les populations font preuve d’une incrédulité qui est de nature à freiner l’efficacité des mesures prises ». Il a profité pour inviter les uns et les autres à ne pas céder à la panique, ni à un quelconque alarmisme suicidaire. Agapit Napoléon Maforikan souhaite que les pouvoirs publics s’inspirent de ce qui se passe en Europe. « Nous sommes en guerre. Même si la bataille semble loin de nous, l’ampleur des combats ne fait l’ombre d’un doute : « nul ne semble à l’abri », a conclu le consultant politique de E-Télé.

Abdourhamane Touré