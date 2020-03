Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité:Les membres du Conseil d’administration installés

Nommés en Conseil des ministres en sa séance ordinaire du mercredi 26 février 2020, les membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) ont été installés dans leurs fonctions par la ministre de l’Industrie et du commerce hier lundi 23 mars 2020 à Cotonou. Procédant à leur installation, conformément au contenu du relevé des décisions administratives du Conseil des ministres N°07/Pr/Sgg/Rel/Ord du 28 février 2020, Shadiya Alimatou Assouman, a rappelé quelques missions de l’Anm. Il s’agit entre autres, de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale qualité, d’assurer la mise en place d’un cadre de concertation de toutes les parties prenantes de la normalisation, de la métrologie et de la promotion de la qualité et de coordonner les travaux d’élaboration des normes béninoises volontaires et les règlements techniques. Selon la ministre de l’Industrie et du commerce, ces missions cadrent bien avec la volonté du chef de l’Etat de faire non seulement de la promotion des infrastructures de soutien à la croissance économique, mais aussi et surtout d’assurer la compétitivité de l’économie béninoise. Micael Bassabi Djarra, président du Conseil d’administration de l’Anm a rassuré de la mise au service de l’Anm de l’intelligence collective des membres du Ca pour relever les défis de la structure afin de la rendre apte à accompagner les actions du gouvernement.

Odi I. Aïtchédji