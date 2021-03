Ambassade du Bénin près la France:Suspension de la délivrance et du renouvellement des passeports

La délivrance et le renouvellement des passeports aux Béninois vivant sur le sol français sont momentanément suspendus. C’est à travers une note de service que l’information a été rendue publique ce lundi 8 mars par l’ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla. Selon cette note de service, la décision permettra la mise en place d’un nouveau dispositif d’établissement et de renouvellement des passeports. « Ce nouveau dispositif vise à moderniser les services chargés de la délivrance des documents de voyage, afin de faciliter aux usagers le processus de demande et d’établissement de leur passeport », précise la note. Ainsi, par la même occasion, l’ambassade a présenté des excuses aux ressortissants béninois pour tous les désagréments éventuels qui leur sont causés par ces nouvelles modalités. Toutefois, elle a promis d’informer les usagers dès la reprise de la délivrance des passeports. Pour rappel, le mercredi 24 février 2021, le gouvernement béninois avait pris en Conseil des ministres de nouvelles mesures dans le cadre de la délivrance des passeports au Bénin. A cet effet, il avait autorisé la mise en place d’un système de personnalisation des passeports ordinaires biométriques et la digitalisation du processus de demande et de délivrance du ePasseport.

Benjamin Douté