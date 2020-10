Amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux publics:Des agents de santé en formation sur l’approche 5S-Kaizen-Tqm

Des acteurs internes des 7 hôpitaux pilotes de la mise en œuvre de l’approche 5S-Kaizen-Tqm sont en formation du 13 au 16 octobre 2020 sur trois sites à savoir le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant (Chu-Mel), l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi et le Ctub d’Allada.

Initiée par le ministère de la Santé avec l’appui financier de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), la formation sur l’approche 5S-Kaizen-Tqm vise à doter les hôpitaux pilotes de formateurs internes afin de renforcer la mise en œuvre de la méthode 5S-Kaizen-Tqm. Selon le facilitateur national de la mise en œuvre de ladite approche, Cyr Ignacio Goudalo, les participants vont dans un premier temps se familiariser avec la philosophie des 5S-Kaiszen-Tqm qui aboutit systématiquement à la gestion totale de la qualité dans les formations sanitaires. Cette méthode de gestion qui fait ses preuves au Japon, comporte 4 composantes que sont la planification de la qualité, le contrôle qualité, l’assurance qualité et l’amélioration continue de la qualité. Dans un second temps, les participants vont être entretenus sur« la qualité des prestations et la sécurité des clients ». Outre ces deux modules, les 5S-Kaizen-Tqm seront approfondis avec en toile de fond la signification des 5S que sont : séparer, systématiser, salubrité, standardisation et se discipliner. Par ailleurs, les trois outils pour l’amélioration de la productivité, la sécurité et la pérennisation, les méthodes de contrôle visuel et le suivi-évaluation seront passés en revue au cours de la formation. Au terme de la formation, les compétences de chaque participant dans la transmission des connaissances acquises seront évaluées dans chaque module à travers une simulation de formation. Heureux de bénéficier de ce renforcement de capacités, Aristide Agbanglanon et Eve Adjovi en service à l’hôpital de zone de Suru-Léré et au Chu-Mel, ont promis de mettre les enseignements acquis au profit de leurs collègues. A noter que pour le site du Chu-Mel, 15 personnes en provenance du Chu-Mel et de l’hôpital de zone de Suru-Léré suivent la formation.

Serge Adanlao