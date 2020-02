Aménagements urbains à Cotonou:Le Boulevard de La Marina, bientôt une source de fierté nationale 

Le président Patrice Talon continue de dérouler son rêve pour le Bénin en matière d’aménagement urbain. Dans ce cadre, les ministres réunis en séance ordinaire, mercredi 5 février 2020, ont autorisé des missions d’études et de contrôle pour la réalisation des travaux de génie civil du Boulevard de La Marina, du Champ de Foire Sud, de la Place de l’indépendance, de l’Esplanade des amazones et du Jardin de Mathieu à Cotonou.

Le Boulevard de La Marina et l’ex-champ de foire feront bientôt peau neuve. C’est du moins ce qu’on peut retenir du Conseil des ministres du mercredi 05 février 2020. En effet, le gouvernement a décidé de contractualiser les missions d’études et de contrôle pour la réalisation des travaux de génie civil du Boulevard de La Marina, du Champ de Foire Sud, de la Place de l’indépendance, de l’Esplanade des amazones et du Jardin de Mathieu à Cotonou avec diverses entreprises nationales et internationales. Il s’agit de la mission complète de maîtrise d’œuvre pour les travaux de génie civil du Boulevard de La Marina, du Champ de Foire Sud, de la Place de l’indépendance, du Parc des amazones et du Jardin de Mathieu, la mission d’élaboration des études d’impact environnemental et social y relatives, les travaux de démolition de constructions situées sur l’emprise du Parc des amazones ainsi que de son esplanade. Il y a également la réalisation de la fondation du Monument amazone, la commande complémentaire d’essences forestières, la conception et la réalisation du Monument aux morts, ainsi que la mission de contrôle et de surveillance de tous ces travaux. Les travaux de réaménagement du Boulevard de La Marina engagés il y a quelques mois connaissent un niveau d’avancement conforme au planning de départ, mais il y a un besoin de synchronisation de ces travaux de réaménagement avec la réalisation des travaux de génie civil de toute la zone. Cette démarche du gouvernement témoigne de son accompagnement à réaménager et à bitumer le boulevard de La Marina dans la réalisation des projets d’aménagements urbains destinés à apporter une plus-value touristique à la zone desservie. Elle participe du respect du planning, mais surtout du plan d’ensemble de modernisation de la zone avec comme échéance phare des festivités des 60 ans de la fête nationale. En effet, il est à remarquer déjà que cette partie de la ville de Cotonou qui sera redessinée à tous points de vue, prend corps déjà. Avec l’esquisse de ces travaux tels qu’énumérés dans le compte rendu du Conseil des ministres, l’on imagine bien l’aspect de ces axes de la métropole béninoise à la fin des chantiers. L’ouverture de ces différents chantiers est également une opportunité pour les entreprises béninoises mais aussi pour les Béninois en quête d’emplois. On peut se convaincre davantage que le Bénin est en chantier et le gouvernement avance chaque jour un peu plus dans la réalisation de sa feuille de route.

Léonce Adjévi