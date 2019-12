An 3 du Pag:Bouriana Akadiri Daguia salue la vision de Patrice Talon

Bouriana Akadiri Daguia, ancien membre du Parti de la révolution populaire du Bénin (Prpb), salue la vision du président Patrice déclinée à travers son Programme d’actions du gouvernement (Pag). Elle l’a martelé hier, jeudi 19 décembre 2019 sur l’émission « Café politique » de la Chaîne privée E-télé. Elle délivre son satisfecit au président Patrice Talon et à son gouvernement pour les efforts fournis depuis le 16 décembre 2016. « Je tire un coup de chapeau au Programme d’actions du gouvernement du président Patrice Talon », a –t-elle déclaré. Elle a affirmé que l’ère du renouveau démocratique n’est que la suite logique de la Révolution. « Pendant la Révolution, on a dit comptons sur nos propres forces, mais aujourd’hui on nous dit serrons la ceinture pour aller de l’avant. Juxtaposé les termes, vous allez voir que le contenu est le même », a-t-elle laissé entendre. Tout en se référant aux différentes actions posées par le président Patrice Talon depuis trois ans, elle a déclaré que le Chef de l’Etat est un homme qui s’accroche au développement de son pays. « Il faut vraiment aimer son pays pour faire ce qu’il est en train de faire et ne pas verser dans l’adversité », a-t-elle lâché. Pour finir, elle a exhorté le président Talon à continuer dans cette lancée. Egalement, elle l’a invité à s’intéresser aux personnes du troisième âge qui ont actuellement d’énormes difficultés.

Léonce Adjévi